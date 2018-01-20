“جلد الدجاجة”.. ما هو هذا المرض!.. أسبابه وطرق علاجه

مرض جلدي شائع يُصيب الشخص دون الشفاء منه كلياً، ولا وجود لعلاجات جذرية وانما علاجات للتخفيف من اعراضه.

وبحسب موقع النهار، مرض جلد الدجاجة او Kératose pilaires، حالة شائعة جداً وتصيب شخصاً من اصل 4 اشخاص، ويعني انسداد الكيراتين على مخرج الشعر.

تتفاوت حالات هذا المرض الجلدي، لكن الحالة الأكثر شيوعاً تتمثل “بجلد الدجاج البسيط”، وهو عبارة عن بثور صغيرة غالباً ما تكون من لون البشرة واحياناً تكون حمراء وبيضاء، تظهر على الجلد فيصبح ذا ملمس خشن. ينتشر هذا المرض على الكتفين او الفخذين او الخدين، ويُصيب النساء أكثر من الرجال.

انواعه :

* يظهر هذا المرض على شكل بثور حمراء تُسبب حكة شديدة والتهاباً.

* هناك نوع آخر يؤدي الى تساقط الشعر او الوبر في مكان وجود هذه البثور.

أسبابه :

– عامل جيني

يكون وراثيا بنسبة 30-40%، وعادة يظهر مرض جلد الدجاجة قبل سن العاشرة ومع الوقت يمكن ان يخف تدريجياً بعد عمر الثلاثين.

يظهر بشكل واضح في فصل الشتاء وتخف اعراضه وعلاماته في فصل الصيف.

– الإصابة بمرض الصدفية او الاكزيما

علاجه:

العلاج ليس جذرياً لأن هذا المرض موجود في الجينات، ويكون الشخص على استعداد داخلي للإصابة به، لذلك يكون هدف العلاج التخفيف من اعراضه وظهوره وتمليس البشرة، من خلال وضع الكريمات صباحا ومساءً.