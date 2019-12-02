دراسة تكشف عن أن ” تنظيف الأسنان ” يحمي من قصور القلب

كشفت دراسة كورية حديثة أجراها عددا من الباحثين في جامعة ” إيهوا النسائية ” في كوريا الجنوبية عن أن تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون بانتظام 3 مرات يوميا يقلل من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني وقصور القلب .

حيث أوضحت دراسات سابقة وجود ربط بين سوء نظافة الفم ووجود بكتيريا في الدم ما يسبب التهابا في الجسم .. وأن تلك الالتهابات تزيد من مخاطر الرجفان الأذيني وفشل القلب .

وقامت الدراسة التي نشرت نتائجها في دورية ” European Journal of Preventive Cardiology ” العلمية على مراقبة 161 ألفا و286 مشاركا في نظام التأمين الصحي الوطني الكوري والذين تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 79 عاما .. ولم يكن لديهم تاريخ للإصابة بالرجفان الأذيني أو قصور القلب في بداية الدراسة .

وتم جمع معلومات عن الطول والوزن وإجراء الاختبارات المعملية ومعلومات عن الأمراض ونمط الحياة وصحة الفم وسلوكيات صحة الفم .

وخلال فترة متابعة متوسطة أصيب 4 آلاف و911 مشاركا بالرجفان الأذيني و7 آلاف و971 مشاركا بقصور القلب .. حيث وجد الباحثون أن تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون ثلاث مرات أو أكثر يوميا ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 10 % وإنخفاض خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 12 % .

فتنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل متكرر يقلل من البكتيريا في الأغشية الحيوية تحت اللثة وهي البكتيريا التي تعيش في الجيب بين الأسنان واللثة .. وبالتالي يمنع انتقالها إلى مجرى الدم .

يذكر أن الرجفان الأذيني من أعراضه تسارع نبضات القلب وألم في الصدر وضيق في التنفس مما يؤدي لإنخفاض القدرة على تزويد الجسم بالدم وهو عامل رئيسي في الإصابة بالسكتة الدماغية وفشل القلب والخرف والوفاة المبكرة .

فيما يعاني مرضى قصور القلب نتيجة لعدم إمداد أعضاء الجسم بكميات وفيرة من الدم والأكسجين من الشعور المستمر بالإنهاك والتعب .