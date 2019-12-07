دراسة علمية تكشف العلاقة بين صبغة الشعر وسرطان الثدي

نشر موقع ” يو إس إيه اليوم ” دراسة علمية أجراها باحثون في معاهد الصحة الوطنية الأميركية تكشف عن وجود علاقة بين إستخدام النساء لصبغة الشعر بشكل مستمر وبين خطر الإصابة بسرطان الثدي .

حيث أفادت الدراسة بأن خطر الإصابة بسرطان الثدي يزيد لدى النساء اللواتي يستخدمن صبغات الشعر بإستمرار .

وقامت الدراسة بإجراء إختبار على 46709 امرأة في الولايات المتحدة الأمريكية على مدى ثماني سنوات واللاتي تتراوح أعمارهن بين 35 و74 عاما .

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن النساء اللواتي قمن بصبغ شعرهن بإستمرار كن أكثر عرضة بنسبة 9 % للإصابة بسرطان الثدي مقارنة بغيرهن .

ويقول الباحثون أن السبب في ذلك يرجع إلى وصول المواد الكيميائية الموجودة بالصبغات ومنتجات فرد الشعر إلى الجلد من خلال فروة الرأس بسبب زيادة تركيز هذه المواد داخل الجسم مما يؤثر بالسلب على الجسم ويسبب الكثير من الأمراض الخطيرة منها الربو وضيق التنفس وخاصة إذا احتوت الصبغة على مادة الامونيا .

كما أشارت الدراسة الحديثة إلى أن الصبغات الداكنة أكثر خطورة من الصبغات الفاتحة حيث تحتوي الصبغات الداكنة على تركيزات أعلى من المواد الكيميائية .