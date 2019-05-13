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ضرر كبير لشرب المياه الغازية في رمضان

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المياه الغازية

يميل كثير من الناس إلى تناول المشروبات الغازية في شهر رمضان، ظناً منهم أنها تخفّف الشعور بالعطش نهاراً، وتساعد على هضم الطعام ليلاً، لكن يبدو أن ما يحدث هو العكس.

ويقول تقرير على موقع “العربية نت”، إن الصائم قد يفرط في تناول المياه الغازية ظناً أنها تساعد على الهضم، إلا أن هذا اعتقاد خاطئ، حيث يؤكّد أخصائيو التغذية أن المشروبات الغازية لا تساعد على الهضم، كما أن تناولها بعد يوم الصيام يؤدي إلى إلغاء دور الإنزيمات التي تساعد على الهضم؛ ما يؤدي إلى سوءٍ في هضم الطعام.
أما شربها وقت السحور، فإنه يزيد من حاجة الجسم إلى السوائل؛ ما يسبّب الشعور بالعطش نهاراً، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر والمحليات؛ ما يجعل الجسم بحاجة إلى كميات وافرة من المياه بعد شربها.
وبالتالي من الأفضل الاعتدال في تناول المشروبات الغازية في شهر رمضان والأيام العادية، ولتسهيل عملية الهضم على الصائم مراقبة كميات الطعام التي يدخلها إلى معدته، والانتباه إلى عدم الإسراع في تناول الوجبات.

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