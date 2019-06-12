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طبيبة أردنية تعيد البصر لمريض فقد بصره منذ 15 عام

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حققت المقدمة الطبيبة ” نانسي خلف الرقاد ” إنجازا طبيا جديدا حيث تمكنت من إعادة البصر لمريض فقد بصره منذ حوالي 15 عام بعد زرع قرنية صناعية في مستشفى الخدمات الطبية الملكية .

وحصلت الدكتورة نانسي الرقاد صاحبة ال 42 عاما على وسام ملكي تقديرا على إنجازاتها والتي تضمنت المساهمة في إعادة البصر للمريض .

وحققت الرقاد إنجازات عديدة مثل إدخال تقنية القرنيات الجزئية الأمامية والباطنية للأردن واستفادة أكثر من مريض من قرنية واحدة .

كما ابتكرت تقنية جديدة لعمليات ” الساد ” المرتبطة بعتامة القرنية وهي الأولى من نوعها في العالم وجرى تقديمها في مؤتمر الجراحين في النمسا عام 2018 .

 

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