علاج حساسية الجلد بالأعشاب الطبيعية​.. جرّبوها

يُعاني العديد من الأشخاص من ​حساسية الجلد​، وخاصّةً في فصل الربيع مع نمو ​الأزهار​، وانتشار لقاحها، أو بسبب تناول بعض الأطعمة التي تُسبّب الحساسية؛ كالشوكولاتة أو الحليب ومشتقاته، أو تناول أدوية غير مناسبة للجسم، وأيضاً من أحد الأسباب قلّة النظافة الشخصية، وفي بعض الأحيان يعود السبب إلى ارتداء ملابس تُسبّب حساسية ​الجسم​، ممّا يصيب الجلد بعض التهيج والبقع، أو ظهور الحبوب الصغيرة المزعجة، ولا يستطيع الجهاز المناعي مقاومتها فيشعر المصاب ببعض الحمى في بعض الأحيان، ورغبةً في حك الجلد باستمرار، ووجود طفح جلدي في الجسم، وعدم القدرة على النوم.

علاج حساسية الجلد ب​الأعشاب الطبيعية​

​البابونج​: تحتوي زهور البابونج على الكثير من الزيوت الطيارة المفيدة للجسم، والتي تقضي على الحساسية و​البكتيريا​ في الجسم، وتستخدم زهور البابونج بوضع القليل منها في كوب من الماء المغلي وتُشرب مرّتين يومياً، ويُمكن إضافة القليل من ​السكر​ أو ​العسل​ لتحلايتها.

الشعير: يساعد الشعير على التخلّص من الطفح الجلدي الذي يُصاحب الحساسية، ويتخلص من احمرار الجلد والتهابه، ويتم استخدامه بأخذ القليل من الشعير ووضعه في ماء مغلي مع القليل من العنّاب، وغليهم معاً جيداً وشرب المزيج مرّة يومياً، ويمكن تحلايته بالقليل من السكر أو العسل.

الحبة السوداء: تُساعد في علاج الحساسية، والقضاء عليها، وتحمي الجسم من العديد من ​الأمراض​، ويُمكن استخدامها بخلط ملعقةٍ صغيرة من الحبة السوداء مع ملعقة كبيرة من العسل وتناولها، ويمكن استخدام زيت الحبة السوداء في دهن أماكن الطفح الجلدي في الجسم.

​الزنجبيل​: فمن المعروف مدى فعاليّة الزنجبيل في القضاء على البكتيريا والالتهابات؛ فيمكن استخدام الزنجبيل على شكل بودرة أو طازجاً ببرشه، وإعداد مغلي الزنجبيل وتناوله مرّتين يومياً؛ حيث يحمي الجسم.

النعناع: يُشكّل النعناع علاجاً فعّالاً للعديد من الأمراض؛ بسب احتوائه على زيت المنثول الذي يقلّل من الالتهابات وحساسية الجسم، فيمكن إعداد مغلي النعناع، أو تناول أوراق النعناع الطازجة ومضغها مع القليل من العسل، أو إضافة النعناع الجاف إلى أطباق السلطة أو الطعام.

الصبّار: من المعروف أنّ نبات ​الصبار​ فعّالٌ جداً في علاج الحروق، وهو أيضاً فعّال في تخفيف الحكّة الناتجة عن الحساسية عند وضعه على الجلد.

ومن ​الفواكه​ التي يمكن استخدامها لعلاج حساسية الجلد

الليمون: إنّ لعصير الليمون قدرة على التخدير، كما أنّه يستعمل كمضاد للالتهاب، ويمكن عصر ليمونة على المكان الذي تُعاني به من حساسية الجلد، وستلاحظ فوراً انخفاض الشعور بالحكة، وزوال الحساسية.

قشور الفاكهة: تُساعد قشور بعض الفواكه على علاج حساسية الجلد؛ كقشور البطيخ، وقشور الموز؛ بحيث تُفرك هذه القشور على مكان الحساسية حتى يختفي الشعور بالحكة.