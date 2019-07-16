فصل توأمتين ملتصقتين من الرأس في عملية معقدة ببريطانيا

كشفت صحيفة ” ديلي ميرور ” البريطانية عن إجراء عملية فصل فصل الشقيقتين التوأم الملتصقتان بالرأس ” الصفا ” و ” المروة ” من باكستان واللتان تبلغان من العمرعامين .

حيث خضعتا لعملية جراحية معقدة في مستشفى ” جريت أورموند ستريت ” في لندن تم خلالها فصل الجمجمة والمخ والأوعية الدموية عن بعضهما البعض .

وقال ” ديفيد جيه دوناواي ” الذي اشترك في الإشراف على فريق الجراحة الذي عالج التوأمتين بأن هذا النوع من الالتصاق يعرف ب ” اتحاد القحف ” حيث تلتصق الجمجمتين وتتشابك أجزاء من المخ وهي حالة نادرة ومعقدة تحدث بين المواليد بنسبة أقل من مرة واحدة في المليون .

ويقدر عدد التوائم ملتصقة القحف بأنحاء العالم بنحو 50 حالة كل عام تبقى منها نحو 15 حالة على قيد الحياة بعد الشهر الأول من الولادة .

يذكر أن حوالي 40٪ من التوائم المرتبطة بالرأس إما أن تولد ميتة أو تموت أثناء الولادة .. بينما يموت ثلث آخر خلال 24 ساعة .

وقال دوناواي إن عملية الفصل هذه أسهمت فيها التكنولوجيا الفنية بما فيها الواقع الافتراضي والتصوير المتطور السريع ثلاثي الأبعاد مما أتاح للجراحين استخدام صور لمخ الفتاتين وأوعيتهما الدموية للإعداد والتدريب على الجراحة قبل التنفيذ للحد من المضاعفات .

كما تضمنت العملية الرئيسية الأخيرة قيام الفريق الطبي ببناء جمجمتين جديدتين باستخدام عظام الطفلتين واستخدموا موسعات الأنسجة لضمان امتداد جلدهم إلى أعلى كل رأس .

وخلال الجراحة قام الأطباء بفصل الأوعية الدموية للتوأم وإدخال قطعة من البلاستيك في رأسيهما

وتعد هذه العملية هي العملية الثالثة التي تخضعا لها ” الصفا والمروة ” فتم تنفيذ العملية الأولى في أكتوبر من العام الماضي عندما كان عمرهما 19 شهرا ، وتمت العملية الثانية في فبراير الماضي بإدخال طبقة من البلاستيك في رأسيهما لإبقاء الدماغين والأوعية منفصلة خلال العملية النهائية .

ومع تحسن صحة الفتاتين سمح ذلك بخروجهما من المستشفى في الأول من يوليو بعد أربعة أشهر .. ويتلقوا الآن علاجا طبيعيا يوميا كجزء من إعادة التأهيل المستمرة .

وتعيش الطفلتان مع أمهما ” زينب بيبي ” البالغة من العمر34 عاما وجدهما وعمهما في لندن والأب متوفي .