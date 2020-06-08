نشر موقع ” تايمز نيوز ناو ” دراسة علمية حديثة كشفت أن فيتامين ” ك ” يساعد بصورة كبيرة في مكافحة فيروس كورونا المستجد .

ووجد الباحثون أن معظم المرضى الذين لقوا حتفهم أو دخلوا وحدات العناية المركزة بسبب إصابتهم بـفيروس كورونا كانوا يعانون من نقص حاد في فيتامين ” ك ” .

وهو ما يشير إلى أن تعزيز ذلك الفيتامين قد يحسن فرص النجاة من الإصابة أو بعد الإصابة بعدوى كورونا .

ويعمل فيتامين ” ك ” على المساعدة في إنتاج البروتينات التي تنظم التخثر ويمكن أن يحمي الرئتين أيضا .

ويمكن الحصول على فيتامين ” ك ” من بعض الأطعمة والمغذيات التي يمكن إضافتها إلى نظام غذائي صحي متوازن .

وتتمثل تلك الأطعمة في : الأجبان والأسماك والبيض والخضروات الورقية وأبرزها ” الكرنب الملفوف واللفت والسبانخ والبروكلي ” .