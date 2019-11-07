كوب من القهوة يوميا يحميك من نوع من أنواع السرطان

كشفت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية عن دراسة حديثة أجراها عددا من الباحثين من جامعة كوينز عن فوائد تناول كوب من القهوة بشكل يومي .

فقالت الدراسة أن الذين يشربون القهوة يوميا يحمون أنفسهم من الإصابة بسرطان الكبد بنسبة النصف وهي الفائدة الأكبر من مجرد مساعدة الأشخاص المتعبين على التيقظ وزيادة الانتباه .

حيث أن حبوب القهوة تحتوي على مادة ” البوليفينول ” التي قد توقف انقسام الخلايا السرطانية .

وقامت الدراسة بالنظر إلى ما يقرب من نصف مليون شخص أكثر من 75% منهم يشربون القهوة وهم كانوا الأشخاص الأقل عرضة بنسبة 50% لتشخيص سرطان الكبد .

حيث تتبع الباحثون 365.157 شخصا يشربون القهوة وأكثر من 100 ألف شخص لم يشربوها على مدى سبع سنوات ونصف السنة باستخدام سجلات السرطان الوطنية .. ووجد الباحثون أن الخطر أقل بنسبة 50% بالنسبة لمن يشربون القهوة مقارنة بمن لا يشربونها .

وكانت هذه هي الحال عند أخذ الكحول والتدخين والسمنة في الحسبان إذ انخفض الخطر بنسبة 13% لكل كوب يشربه شخص يوميا .

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة ” كيم تو تران ” : ” يمكن للأشخاص الذين لديهم عادة شرب القهوة أن يجدوا أن هذه العادة جيدة لصحتهم .. وذلك لأن القهوة تحتوي على مضادات الأكسدة والكافيين والتي قد تحمي من السرطان ” .

وأكد أيضا على أن شر القهوة ليس هو المساعد الأساس في عدم الإصابة بالورم السرطاني بل يساعد أيضا على ذلك التوقف عن التدخين أو تقليل الكحول أو فقدان الوزن .

وأشار بعض الخبراء إلى القهوة سريعة الذوبان التي يستخدمها معظم شاربي القهوة في بريطانيا والتي يشتبه في إنها قد تنطوي على مخاطر أكبر للإصابة بالسرطان إذ تشير الدلائل إلى أنها تحتوي على مستويات أعلى من مادة الأكريلاميد .