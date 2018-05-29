كيف تتجنب الإصابة بالإمساك خلال شهر رمضان؟

بسبب اختلاف العادات الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، يعاني البعض من مشاكل في الهضم، أبرزها الإصابة بالإمساك.

وينصح الأطباء وخبراء التغذية باتباع عدة نصائح، لتجنب الإصابة بالإمساك خلال الشهر الكريم.

وتشمل تلك النصائح:

1- شرب ما لا يقل عن لترين من الماء يومياً، ويمكن توزيعها من بين وجبتي الإفطار والسحور، حتى نضمن الإبقاء على رطوبة الجسم.

2- تقسيم وجبة الإفطار إلى دفعات، فمن المفضل تناول التمر والشوربة والسلطة، ثم أخذ قسط من الراحة لبعض الوقت، يفضل القيام بالتمشية أثناء الإفطار، قبل استئناف باقي وجبة الإفطار.

3- تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالألياف الطبيعية كالتفاح.

4- تناول الفواكه المجففة كالتين والمشمش والزبيب، فهي غنية بالفوائد الغذائية.

5- عدم الجلوس بعد الإفطار والحرص على الحركة، لذا يفضل إما القيام بالتمشية لبعض الوقت أو ممارسة بعض التمارين الخفيفة.

6- إضافة الشوفان للنظام الغذائي اليومي، فهو غني بالعناصر الغذائية المفيدة والتي ستضمن إبقاء الإمساك بعيداً طيلة الشهر الكريم.