يعد فقدان حاستي الشم والتذوق أحد الأعراض الشائعة التي يصاب بها الكثير من مصابي فيروس كورونا المستجد .

والتي تستغرق وقتا طويلا حتى يستعيدها المريض بعد شفائه من الفيروس .. وفي الوقت الذي لا يوجد فيه علاج فعال للتعامل مع هذا العرض هناك بعض الأطعمة الغذائية التي قد تساعد على استعادة حاستي التذوق والشم وتتمثل في الآتي :

1 – الفلفل الحار : باستطاعة مسحوق الفلفل الحار الغني بعنصر الكابسيسين تنظيف الأنف المسدود وتنشيط الحواس وتحسين حاسة الشم .

2 – زيت الخروع : يمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات ويعد مفيدًا في التخفيف من أعراض السعال والبرد وإعادة حاسة الشم إلى حد ما .. كما أنه من الزيوت الفعالة للمرضى المصابين بأعراض التهاب الجيوب الأنفية المتكررة والحساسية .

3 – بذور الكاروم : يحسن من أداء حاسة الشم لدى الأشخاص المصابين بنزلات البرد والتهاب الحلق، فضلًا عن فيروس كورونا .

4 – الثوم : يعد علاجًا قويًا مضادًا للفيروسات ومعززًا للمناعة ضد وباء كورونا لخصائصه المضادة للتورم والالتهاب وتسهيل التنفس بالإضافة إلى قدرته على استعادة حاستي الشم والتذوق بشكل أسرع .

5 – الزيوت العطرية : تستطيع الروائح النفاذة الوصول إلى مراكز الشم بسهولة أكبر لذلك تعد الزيوت العطرية علاجًا فعالًا لفقدان الشم الروائح وإعادتها مرة أخرى .