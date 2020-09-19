كشف تقرير لشبكة ” سي إن إن ” البريطانية عن اكتشاف السلطات الصينية لإصابة آلاف الأشخاص بمرض بكتيري جديد إثر تسرب في مصنع تابع لشركة أدوية حيوية في شمال غرب البلاد .

حيث أكدت لجنة الصحة في مدينة لانتشو عاصمة مقاطعة قانسو أن حوالي 3245 شخصا أصيبوا بمرض البروسيلات الذي غالبا ما يكون سببه ملامسة الماشية التي تحمل البكتيريا .. وأن 1401 شخص آخرين جاءت نتائج فحصهم إيجابية بشكل أولي ولم يتم الإبلاغ عن أية وفيات .

ونتج هذا التفشي عن تسرب في مصنع تشونغمو لانتشو للأدوية البيولوجية حدث بين أواخر يوليو وأواخر أغسطس من العام الماضي أثناء إنتاج لقاحات البروسيلا للاستخدام الحيواني مطهرات منتهية الصلاحية .

مما يعني أنه لم يتم القضاء على جميع البكتيريا في غاز النفايات الذي تسرب في الهواء وانتقل المرض بين المصابين عن طريق تناول الطعام الملوث أو دخول البكتيريا عن طريق التنفس .

ويمكن أن يسبب المرض المعروف أيضا بإسم حمى مالطا أو حمى البحر الأبيض المتوسط أعراضا تشمل الصداع وآلام العضلات والحمى والتعب ويمكن لهذه الأعراض أن تصبح مزمنة .