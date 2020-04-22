كشف ” روبرت ردفيلد ” مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها خلال مقابلة له مع صحيفة ” واشنطن بوست ” عن توقعاته بوجود موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد .
والذي سوف يضرب الولايات المتحدة الأمريكية خلال فصل الشتاء المقبل وستكون أقوى بكثير من الموجة الأولى وتبدأ مع بداية موسم الإنفلونزا .
فقال : ” هناك احتمال أن يكون هجوم الفيروس على أمتنا في الشتاء المقبل أكثر صعوبة مما مررنا به ” .
وتابع : ” سيكون لدينا وباء الإنفلونزا ووباء كورونا في نفس الوقت ” .
ودعا روبرت ردفيلد السلطات من أجل التأهب لعودة محتملة لظهور الفيروس خلال شهور .. وأن هذه المواجهة المزدوجة ستجعل نظام الرعاية الصحية تحت ضغط أكبر مقارنة بموجة التفشي الأولى .
لو اقتصر الأمر على فيروس واحد لكان هانت هههههههههههههههههه راح تشوفون بلاوي زرقة ما شافها احد ههههههههههههههههههه لا بد من اعتناق عقيدة التفخيذ الواسع هههههههههههههههههه ولن ينفع حتى التفخيذ دون الاعتذار للشيعة والتوقف عن قتل ابنائهم والتآمر عليهم وتجويعهم في لبنان ، وتسليط الحرامية والفاسدين منهم على عامتهم ، وقصف مدنهم المقدسة ، ومنها اعتبار مسرى ومعراج رسولهم صلى الله عليه واله اي القدس يهودية الانتساب ، وكل ما توغلون في ذلك ، راح تزداد المصائب ، وتنحذف عليكم البلاوي دون توقف !!! ليس أمامكم الا التراجع وبسرعة ، لله عباد ينتصرون برعب سماوي ، يجمد اللبن في صدور مرضعات اعدائهم ، انا نصحتكم وشوفوا راسكم تعرفون خلاصكم.
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