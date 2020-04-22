كشف ” روبرت ردفيلد ” مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها خلال مقابلة له مع صحيفة ” واشنطن بوست ” عن توقعاته بوجود موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد .

والذي سوف يضرب الولايات المتحدة الأمريكية خلال فصل الشتاء المقبل وستكون أقوى بكثير من الموجة الأولى وتبدأ مع بداية موسم الإنفلونزا .

فقال : ” هناك احتمال أن يكون هجوم الفيروس على أمتنا في الشتاء المقبل أكثر صعوبة مما مررنا به ” .

وتابع : ” سيكون لدينا وباء الإنفلونزا ووباء كورونا في نفس الوقت ” .

ودعا روبرت ردفيلد السلطات من أجل التأهب لعودة محتملة لظهور الفيروس خلال شهور .. وأن هذه المواجهة المزدوجة ستجعل نظام الرعاية الصحية تحت ضغط أكبر مقارنة بموجة التفشي الأولى .