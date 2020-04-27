أعلنت الدكتورة ” هالة زايد ” وزيرة الصحة المصرية مساء يوم أمس الأحد عن قبولها التحدي الذي دعا إليه مدير منظمة الصحة العالمية ” تيدروس أدهانوم غيبريسوس ” بغسيل الأيدي .

ونشرت هالة زايد عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر تغريدة لها تضمنت مقطع فيديو لها وهي تقوم بغسل اليدين بشكل صحيح .

وشكرت مدير منظمة الصحة العالمية على ترشيحه لها في هذا التحدي وعلقت قائلة : ” انضم إلى التحدى وتعزيز احتياطات بسيطة لحماية نفسك.. اتبع تعليمات منظمة الصحة العالمية .. إرشادات اغسل يديك ” .

وقالت أيضا : ” أدعو الشعب المصري بأن يقبل التحدي ويتعلم غسيل الأيدي ويداوم عليه لحماية أنفسنا وحماية بلدنا ” .