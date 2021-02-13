كشفت منظمة الصحة العالمية عن رفض الصين تزويد فريقا من المنظمة ببيانات حول 174 حالة أصيبت بفيروس كورونا المستجد والتي تم تشخيصها في عام 2019 .

وقال أحد أعضاء فريق منظمة الصحة العالمية في تصريحات صحفية اليوم السبت أن نصف الحالات التي شخصت بكورونا في الصين عام 2019 كانت من سوق ووهان .

فيما تحدث ” تيدروس أدهانوم جبريسوس ” رئيس منظمة الصحة العالمية عن أن بعثة خبراء المنظمة الذين زاروا الصين مؤخرًا للتحقيق في المصدر المحتمل لتفشي فيروس كورونا سينشرون ملخصًا لنتائجهم قريبا .

وحذر جبريسوس من تخفيف القيود بشأن كوفيد-19 على الرغم من إنخفاض أعداد الإصابات بالفيروس في العالم قائلا : ” الوقت الحالي ليس مناسبًا لأي دولة لتخفيف الإجراءات أو لأي فرد أن يتخلى عن حذره ” .