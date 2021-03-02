خرج ” مايكل راين ” مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية بتصريحات له أشار من خلالها إلى أن الاعتقاد بانتهاء جائحة كورونا والتغلب عليها بحلول نهاية عام 2021 أمر غير واقعي وسابق لأوانه .

فقال مايكل راين إنه على الرغم من تباطؤ انتشار كورونا فى بعض البلدان بسبب الإغلاق وبرامج التطعيم وإنخفاض عدد الحالات في المستشفيات والوفيات إلا أن الوباء لا يزال فتاكا خاصة بعد الارتفاع الأخير في عدد الإصابات هذا الأسبوع بعدما كانت قد انخفضت لسبعة أسابيع متتالية .

وأضاف : ” تطعيم الأشخاص الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بما في ذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية سيساعد في تخفيف المأساة والخوف من الوباء وسيساعد في تخفيف الضغط على المستشفيات ويبقي الفيروس تحت السيطرة ” .

وأكد راين على منظمة الصحة العالمية تركز على إبقاء نسبة العدوى بالفيروس منخفضة وعلى المساعدة في منع ظهور النسخ المتحورة وتقليل عدد المصابين .