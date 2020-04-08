نشرت منظمة الصحة العالمية عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا لها علقت من خلاله حول ما يتردد ويتم تداوله بين رواد السوشيال ميديا عن استخدام بخاخ الأنف الذي يأتي مع محلول ملحي في القضاء على فيروس كورونا .

حيث أكدت منظمة الصحة العالمية على أن رش الأنف بالماء المالح من الداخل واستخدام البخاخ بصورة منتظمة لا يمنع الإصابة بالفيروس ولا توجد دلائل على ذلك .

وأشارت إلى أن هناك أدلة محدودة حول أن غسل الأنف بالماء المالح بإنتظام يساعد في علاج نزلات البرد العادية ولكنه في الوقت نفسه لا يمنع الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي على وجه الخصوص .