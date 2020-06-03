أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم أمس الثلاثاء عن تراجع فيروس كورونا بشكل ملحوظ في أوروبا باستثناء بؤر التفشي القوية شرقا .

ووفقا ل ” العربية نت ” فأن منظمة الصحة العالمية قد أوضحت بأن معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد التي تسجل يوميا آخذة في الإنخفاض بشكل متتابع في مناطق غرب أوروبا .

واستثنت المناطق التي تمثل بؤرا ساخنة للمرض في روسيا وأوروبا الشرقية .

وقالت المتحدثة بإسم المنظمة ” مارجريت هاريس ” في تصريحات صحفية لها : ” نشهد تراجعا مطردا في عدد الحالات في غرب أوروبا في الوقت الحالي .. ورغم أنه لا يحدث بوتيرة سريعة إلا أنه مطرد في الحالات الجديدة التي يجري تسجيلها يوميا ” .

وتابعت : ” أي أن عدد الحالات الجديدة لا يزال كبيرا لكنه آخذ في التناقص باستثناء روسيا وأوروبا الشرقية حيث لا نزال نشهد ارتفاعا هناك ” .