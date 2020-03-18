منظمة الصحة العالمية تكشف عن موعد توفر علاج لفيروس كورونا

كشفت الدكتورة ” مها الرباط ” المبعوث الخاص لمدير منظمة الصحة العالمية في القاهرة خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد اليوم وتم بثه عبر الإنترنت من مقر مكتب المنظمة بالقاهرة عن أن هناك تجارب عالمية للوصول للعلاجات المناسبة لفيروس كورونا .

وأشارت إلى أن هناك مراحل عالمية يجب أن يمر بها إنتاج اللقاح للاستخدام والعلاج من الفيروس .. وقالت : ” هناك مبادرات مبشرة لبعض الدول في إنتاج لقاح لكورونا .. ولكن لن يكون هناك علاج متوافر له خلال شهر أو شهرين إنما من الممكن أن يتم بعد عام على الأقل ” .

وأكدت مها الرباط على أن هناك رغبة في تحفيز المجتمعات على احتواء المرض من خلال الإجراءات السليمة .. ووجود مسؤولية كاملة على كل فرد من خلال اتباع تلك الإجراءات مع عدم الخوف بل تتم بمزيد من الوعي والمشاركة الإيجابية .

وكانت قد أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم تسجيل 167 ألف و515 إصابة بفيروس كورونا في 150 دولة حول العالم من بينهم 6 آلاف و606 حالة وفاة .