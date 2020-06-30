كشف ” تيدروس أدهانوم غيبريسوس ” المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في تصريحات له يوم أمس الإثنين أن جائحة كورونا تزداد حدة وإنها لم تقترب حتى على نهايتها .

وأكد على أن الخطوة الأهم في مكافحة تفشي الفيروس هي تتبع مخالطي المصابين بالفيروس وأن الدول التي تفشل في ذلك لا عذر لها .

وقال : ” كلنا نريد أن ينتهي هذا الأمر .. كلنا نريد المضي قدما في حياتنا .. ولكن معظم الناس لا يزالون عرضة للإصابة فلا يزال أمام الفيروس مساحة كبيرة للتحرك ” .

وأضاف : ” لا غنى عن تتبع المخالطين .. إذا قالت اي دولة إن تتبع المخالطين صعب فهذا عذر غير مقبول ” .

وأشار تيدروس أيضا إلى أن منظمة الصحة العالمية سوف ترسل فريقا إلى الصين الإسبوع المقبل للتحقيق في أصول الوباء .

وعلق على ذلك قائلا : ” يمكن أن نكافح الفيروس على نحو أفضل عندما نعرف كل شيء عن الفيروس ومن ذلك كيف بدأ .. سنرسل فريقا في الأسبوع المقبل إلى الصين للإعداد لذلك ” .