خرج ” تيدروس أدهانوم جيبريسوس ” المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بتصريحات له اليوم الإثنين حذر من خلالها بأن العالم على شفا فشل أخلاقي كارثي فيما يتعلق بتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد .

حيث دعا تيدروس أدهانوم جيبريسوس في كلمته خلال افتتاح الاجتماع السنوي للمجلس التنفيذي للمنظمة إلى أن يكون توزيع اللقاحات أكثر إنصافا في جميع أنحاء العالم .

وأكد على أن الدول والشركات المصنعة للقاحات يجب عليها مشاركة الجرعات المضادة لفيروس كورونا .. وعلق على ذلك قائلا : ” إن أسلوب أنا أولا لا يجعل الأكثر فقرا وضعفا في العالم في خطر فحسب لكنه سيأتي بنتائج عكسية أيضا ” .

وتابع : ” في نهاية المطاف لن تسفر هذه التصرفات إلا عن إطالة أمد الوباء ” .

وعرض تيدروس مثالا لانعدام المساواة فأشار إلى إستخدام أكثر من 39 مليون جرعة من اللقاحات في 49 من الدول مرتفعة الدخل مقارنة مع 25 مليون جرعة فقط في إحدى الدول الفقيرة .