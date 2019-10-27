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نصيحة طبية .. استخدام هاتفك في الظلام قد يفقدك البصر

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نشرت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية نصائح بعض الأطباء حول عدم استخدام الهاتف المحمول في الظلام والأضرار التي قد يتسبب بها ذلك .

حيث كشف الأطباء أن استخدام الهاتف في الظلام من الممكن أن يتسبب في حدوث جلطة في العين والتي يمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر إذا لم يتم علاجها على الفور .

وتأتي تلك التحذيرات بعد أن أصيب رجل في الصين يدعى ” وانغ ” بالعمى المؤقت منذ إسبوع تقريبا نتيجة استخدام هاتفه في الفراش بالظلام لوقت طويل .

وعنمدا انتقل وانغ إلى المستشفى تم تشخيص حالته من جانب الأطباء بإنه أصيب بانسداد الشريان المركزي في شبكية العين المعروف باسم ” جلطة العين ” .. والذي ينتج من انسداد الشرايين التي تحمل الأكسجين إلى شبكية العين التي ترسل الإشارات البصرية إلى الدماغ .

مؤكدين أن عمى وانغ المؤقت نتج عن الإفراط باستخدام الهاتف بالظلام وهو مستلق بالفراش مما أدى إلى الضغط المفرط على عينيه .

وحذر الأطباء بأن خطر ذلك يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بعمى دائم وأن هذه الحالة تصيب حوالي 20 شابّا كل شهر ومعدلات إصابة الأصغر سنا في تزايد مستمر .

 

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