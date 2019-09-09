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هل تعانون من مشلكة “سيلان اللعاب” اثناء النوم؟

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sleep00

يعاني بعض الأشخاص من مشكلة ​سيلان اللعاب​ خلال النوم، اذ ان عضلات الوجه تسترخي، وحينها يجتمع اللعاب في الفم ويسيل.
الا ان سيلان اللعاب بكثرة يدل على الاصابة بمرض عصبي أو المعاناة من احتقان الأنف، ولتجنب هذه المشكلة يجب تغيير وضعية النوم ووضع وسادة اعلى، اضافة الى تنشق الزيوت العطرية التي من شأنها ان تعالج ذلك.
وتحدث هذه المشكلة ايضا اذا كان الشخص يعاني من زيادة في الوزن، فمن الضروري حينها اتباع نظام غذائي مناسب، والحرص على استشارة الطبيب حول هذا الأمر.

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