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هل يسبب ” الشاي باللبن ” الإصابة بالسرطان

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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي أقاويل حول أن الشاي باللبن قد يسبب الإصابة بالأورام السرطانية .

ونفى الدكتور ” حسين خالد ” وزير التعليم العالى المصري الأسبق ورئيس القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات في حواره مع الإعلامي المصري أحمد مجدى في برنامج ” صباح البلد ” المذاع على قناة ” صدى البلد ” ما يتم تداوله بهذا الخصوص مؤكدا أنه لا أساس له من الصحة  .

وأفاد بإن تناول الشاي باللبن مفيد جدا للصحة .

كما أكد أنه يجب تناول المشروبات باعتدال مشيرا إلى أنه يجب عدم الإفراط فى شرب المنبهات عامة .

ونصح الدكتور حسين إلى ضرورة عدم الانسياق وراء كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة ما يخص الأمور الطبية حيث يجب اللجوء للمتخصصين .

 

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