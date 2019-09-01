وداعا ل ” حشو الأسنان ” .. الطب الصيني يقدم الحل البديل

كشفت صحيفة ” الجارديان ” البريطانية عن توصل مجموعة من العلماء الصينيين بجامعة ” تشجيانج ” لتقنية جديدة تساعد على نمو مينا الأسنان وإصلاح نفسها بعد تلفها دون الحاجة لأي حشو .

وعلى الرغم من كون المينا من أصعب أصعب الأنسجة في الجسم وأكثر عرضة للتدهور بسبب الأحماض الموجودة في الطعام والشراب مما يجعل الأسنان عرضة للتسوس وبحاجة إلى الحشو .

فهذه التقنية الجديدة تعمل على تكاثر بنية مينا الأسنان المعقدة دون الحاجة للحشو .. ويمكن استخدامها على نطاق واسع بتكلفة زهيدة .

وقال العلماء إنهم استعانوا بمجموعات من فوسفات الكالسيوم الشبيهة بالمينا للقيام بتجربتهم والقضاء على هذه المشكلة .. ووجدوا أن خلط أيونات ” الكالسيوم والفوسفات ” المعدنان الموجودان في المينا مع مادة ” تراي ميثيلامين ” في محلول كحولي يؤدي إلى نمو المينا بنفس بنية الأسنان .

وصرح ” زاومينج ليو ” أحد العلماء المشاركين في هذه التجربة أن المينا التي تم تجديدها حديثا لها نفس الهيكل والخواص الميكانيكية المماثلة للمينا الأصلية .

وأنه عندما تم وضع الخليط على أسنان الإنسان قام بإصلاح طبقة المينا مكونا طبقة بلورية بسمك بلغ نحو ٢،٧ ميكرومتر .

كما حققت نفس بنية المينا الطبيعية خلال 48 ساعة .

وهذه الطريقة غالبا ستتطلب عدة سنوات قبل أن تصبح معتمدة لدى منظمات الصحة والأطباء .. و لكن يأمل العلماء في بدء التجارب على الأشخاص في غضون عام إلى عامين .

وفي الوقت الحالي يتم استخدام مواد مثل الراتينج والسبائك المعدنية والسيراميك لإصلاح مينا الأسنان التالفة ولكنها ليست مثالية .. ولا تزال مثل هذه المواد غير قابلة للالتصاق جيدا بالمينا وتفقد قوتها بعد نحو ٥ سنوات .

ووفقا لأرقام عام 2016 أن حوالي 2.4 مليار شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من تسوس الأسنان الدائم بينما يعاني 486 مليون طفل من تسوس الأسنان .