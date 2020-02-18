وفاة مدير مستشفى ووهان إثر إصابته بفيروس كورونا

أعلن التليفزيون الرسمي الصيني اليوم الثلاثاء عن وفاة ” لو تشي مينغ ” مدير مستشفى ووهان الصينية متأثرا بإصابته بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا المستجد .

حيث تدهورت حالته الصحية بشكل كبير بسبب الإصابة بالفيروس وخضع لعمليات إنعاش طارئة إلا إنها لم تنجح وفارق الحياة وفقا لصحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية ولحساب مدير من لجنة الصحة في مقاطعة هوبي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي .

وكانت الأنباء قد تضاربت في الساعات الأولى من صباح اليوم حول وفاة مدير مستشفى مدينة ووهان الصينية عقب إصابته بفيروس كورونا القاتل حيث أفادت تقارير بوفاته .. فيما قال مسئول صيني إنه لا يزال يتلقى العلاج .

وأحصت السلطات الصحية في المقاطعة التي بدأ منها انتشار الفيروس 1807 إصابات جديدة اليوم الثلاثاء ليصل الإجمالي إلى 72300 إصابة على الأقل في الصين .. فيما تخطى عدد الوفيات ال 1800 شخص في الصين .

وحتى الأن لا توجد أدوية أو أمصال لمقاومة الفيروس الجديد وقد تستغرق عملية تطوير وتجربة عقاقير جديدة شهورا عدة .