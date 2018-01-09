10 استخدامات أخرى للبطاطس بعيدا عن طعمها اللذيذ صحة

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مع التقدم في العمر، تفقد البشرة مرونتها وقدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة، ويصبح الجلد أسفل العينين أرق ثم تبدأ الهالات السوداء غير المرغوب فيها في الظهور.

كما قد تظهر هذه الدوائر السوداء حول العينين بسبب قلة النوم، والإجهاد، وسوء التغذية، وبعض المشاكل الصحية، ومشاهدة التلفزيون أو العمل أمام الكمبيوتر لفترة طويلة.

وللتخلص من هذه الهالات السوداء، إليكم 10 طرق مختلفة لاستخدام البطاطس والتي تحتوي على فيتامينات تساعد في تغذية بشرتك حول العينين مع عوامل تبييض طبيعية، حتى تنعموا ببشرة شابة نضرة طوال الوقت، حسب ما جاء في موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة:

1- عصير البطاطس النيئة

يتم إعداد عصير البطاطس بتقطيعها إلى شرائح رقيقة ثم عصرها جيدا، وبعد الاحتفاظ بهذا العصير في الثلاجة لمدة ساعة، يتم وضع قطعة صغيرة من القطن في العصير ثم وضعها أسفل العينين لمدة تتراوح بين 15- 20 دقيقة ثم غسل العينين، ويتم تكرار هذه العملية يومياً للتخلص من الهالات السوداء تماماً.

2- شرائح البطاطس

تعد شرائح البطاطس من أبسط الطرق لعلاج الهالات السوداء، ويكون ذلك عن طريق تبريد البطاطا لمدة ساعة أو نحو ذلك، ثم أخذ شريحتين رقيقتين منها ووضعهما على العينين وتركهما لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء البارد، وينصح بتكرار ذلك مرتين في اليوم للحصول على نتائج أفضل.

3- البطاطس والخيار

يعمل الخيار جنباً إلى جنب مع البطاطس على ترطيب البشرة، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الماء، والكولاجين، وهو البروتين الذي يشد الجلد ويجعل البشرة تبدو ناعمة ونضرة، كما أنه قابض طبيعي للمسام مما يساعد على تخفيف البقع الداكنة وتنعيم الجلد.

وللحصول على أفضل النتائج، يتم هرس ثمرة من الخيار وخلطها مع عصيرة ثمرة بطاطس، وبعد تركها في الثلاجة حتى يصبح الخليط بارد تماما، يتم نقع قطعتين من القطن في الخليط ثم وضعهما على العينين لمدة 20 دقيقة، ثم شطفها بالماء البارد، وتكرر هذه العملية 3 مرات يوميا.

4- البطاطس بالعسل وزيت الزيتون

يحتوي العسل على خصائص مضادة للالتهابات تعمل على تهدئة الجلد، كما يحتوي زيت الزيتون على مضادات للأكسدة وفيتامينات هامة للبشرة، لذا فإن دمجهما مع البطاطس يزيل بلطف البقع الداكنة حول العينين.

ويتم ذلك بهرس ثمرة من البطاطس المسلوقة وخلطها مع ملعقة صغيرة من العسل وملعقتين من زيت الزيتون حتى تصبح عجينة ناعمة، ويتم وضع الخليط تحت العينين مع توخي الحذر حتى لا يتسرب داخل العينين، ويتم تركه لمدة 30 دقيقة، ثم غسله بالماء الفاتر، وتكرر هذه العملية لمدة 3-4 مرات في الأسبوع.

5- البطاطس وعصير الليمون

يحتوي عصير الليمون على عامل تبييض طبيعي، مما يساعد في القضاء على الدوائر السوداء تحت العينين، كما أنه يشد الأوعية الدموية ويقلل من تراكم السوائل، لذا فإن خلطه مع البطاطس يعطي أفضل النتائج.

ويكون ذلك بمزج ثمرة من البطاطس المسلوقة المفرومة مع 4 ملاعق كبيرة من عصير الليمون في الخلاط، ثم تركها في الثلاجة لمدة ساعة. ثم يتم غمس قطعتين من القطن في المزيج ووضعهما على العينين لمدة 15-20 دقيقة، ثم شطفهما بالماء البارد، وتكرر هذه العملية لمدة 3-4 مرات أسبوعيا.

6- مزيج الطماطم والبطاطس

تتميز الطماطم بخصائص تبييض طبيعية تساعد على جعل البشرة مرنة ونضرة، كما تحتوي على مادة الليكوبين المضادة للأكسدة والتي تساعد في الحد من الهالات السوداء، هذا بالإضافة إلى فيتامين A والذي يجدد الجلد التالف ويعزز تجديد الخلايا.

وينصح بدمجها مع البطاطس للحصول على عظيم الفائدة، وذلك بخلط ثمرة من البطاطس وأخرى من الطماطم في الخلاط حتى يصبح الخليط ناعما، ثم توضع قطعتين من القطن في المزيج ثم توضع على العينين لمدة 20 دقيقة، وتكرر هذه العملية كل يوم للحصول على أفضل نتيجة.

7- البطاطس وزيت اللوز

يتميز زيت اللوز بخصائصه المضادة للالتهابات والتي تساعد في تقليل الانتفاخ تحت العينين، وبالتالي تقليل الدوائر السوداء، كما أنه يحتوي على أحماض البالميتيك والريتينول، والتي تساعد في ترطيب البشرة الحساسة أسفل العينين، ويعد مزج اللوز المنقوع مع البطاطس المفرومة في الخلاط ووضعها على العينين، من أفضل الوصفات الطبيعية للتخلص من الهالات الداكنة.

8- البطاطس والزبادي

ولأن الزبادي يعد عامل تبييض طبيعي يساعد في تخفيف لون البشرة الداكن، لاحتوائه على حمض اللبنيك والذي يساعد أيضا في تقشير خلايا الجلد الميتة وتوفير الرطوبة اللازمة للجلد، فإن دمج ملعقة كبيرة منه مع ملعقة كبيرة من عصير البطاطس، ووضع قطعتين من القطن في المزيج ومن ثم تركهما على العينين لمدة 10 دقائق يومياً يضمن أفضل النتائج.

9- البطاطس والتفاح

يحتوي التفاح على حمض التانيك الذي يساعد في تخفيف لون البشرة الداكن، هذا بالإضافة إلى أنه غني بالفيتامينات والبوتاسيوم التي تغذي الجلد أسفل العينين. ولذا يعد مزج ثمرة من البطاطس المسلوقة وأخرى من التفاح في الخلاط حتى يصبح المزيج ناعماً ومن ثم وضعه بشكل دائري حول العينين وتركه لمدة 20 دقيقة ثم شطفه بالماء البارد وتكرار هذه العملية يومياً، من أنجح الطرق للتخلص من الهالات السوداء.

10- أوراق النعناع والبطاطس

تحتوي أوراق النعناع على كمية وفيرة من فيتامين C الذي يحفز إنتاج الكولاجين ويحافظ على نعومة الجلد، كما أنه يحتوي على المنثول الذي يعزز الدورة الدموية حول العينين، لذا يحقق مزجه مع البطاطس أفضل النتائج في التخلص من الهالات السوداء.

ويكون ذلك عن طريق مزج ثمرة من البطاطس المسلوقة مع أوراق النعناع في الخلاط، للحصول على مزيج سميك، ومن ثم وضع الخليط على المناطق الداكنة حول العينين وتركه لمدة 20 دقيقة ثم غسله بالماء البارد، وتكرار هذه العملية يومياً.