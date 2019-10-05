10 طرق طبيعية تساعدك على إزالة ” جير الأسنان “

ذكر موقع ” نو بريك داي ” عن 10 طرق طبيعية يمكن من خلالها إزالة جير الأسنان بدلا من استخدام المبيضات الصناعية أو الليزر وشرائط التبييض والتي يكون لها على الأغلب تأثيرات سلبية على الأسنان .

وتمثلت تلك الوسائل الطبيعية في الآتي :

1- الملح : وفقا للجمعية الأمريكية للأسنان قالت أن الملح يعتبر من أكثر طرق إزالة الجير المنزلية أمنا وفائدة في حال انتفاخ أو التهاب اللثة وتخفيف الأورام الفموية والتقليل من رائحة الفم لقدرته على القضاء على البكتيريا الفموية .

كما أشارت إلى تأثر زيادة نسبة الملح في الطعام على الأسنان والتي تتسبب في نقص نسبة الكالسيوم في الجسم وهو المركب الأساسي في بناء الأسنان .

2- زيت جوز الهند : الذي يعمل على إزالة البكتيريا وتنظيف اللثة .

3- قشور الفواكه : استخدام قشور الفواكه كالبرتقال والليمون والتفاح والموز قد يكون له آثار قوية في إزالة جير الأسنان .. ففيتامين ” سي” يساعد على محاربة البكتيريا في الفم .

4- بيكربونات الصوديوم : تعمل على إزالة الجير وقتل البكتيريا الموجودة في الأسنان والتي تعد أحد أسباب تغير لون الأسنان بسبب خاصيتها القلوية القوية القاتلة للبكتيريا .

5- الفحم : لديه قدرة كبيرة على إزالة الجير وامتصاصه كما يتميز على قدرته على إزالة آثار التدخين من الأسنان .

6- خل التفاح : يعتبر من الأحماض القوية التي تساعد على القضاء على البكتيريا الموجودة في الأسنان .. ولكن لا ينصح باستخدامه بكثرة فقد يسبب تآكل في مينا الأسنان .

7- الزيت : يعد أحد أحد الوسائل الفعالة في تنظيف الأسنان لقدرته على قتل البكتيريا وحل المواد الدهنية .

8- التفاح : يعتبر من أفضل الأطعمة المفيدة للأسنان سواء لتبيضها أو لتقويتها .

9- بذور السمسم : لديها تأثير على تبييض الأسنان .

10- الطماطم والفراولة : تعمل الطماطم والفراولة على تبييض الأسنان ومحاربة البكتريا .. كذلك حمض ” الماليك ” الذي تحتويه الفراولة مفيد للأسنان .