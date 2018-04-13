10 فوائد مذهلة لشرب الماء على معدة خاوية.. وهذه الأسباب

يعلم كثير منا أهمية شرب كميات مناسبة من #الماء يومياً للمحافظة على رطوبة أجسامنا وفوائد عديدة أخرى، لكن ما لا يعرفه البعض أن تناول المياه على معدة خاوية يتخطى حدود ترطيب الجسم، وإذابة الدهون وتطهير الجسم من السموم وغيرها من الفوائد المعروفة الأخرى.

وإليكم فيما يلي 10 فوائد مذهلة لشرب #الماء صباحا على معدة فارغة، حسب ما جاء في موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة:

1- تحسين عملية التمثيل الغذائي

بالنسبة للأشخاص الذين يخضعون لنظام حمية صارم، يساعد شرب الماء على معدة فارغة في زيادة عملية الأيض أو التمثيل الغذائي بنسبة 25%، كما أن زيادة معدل الأيض تعني تحسن الجهاز الهضمي.

ويؤدي شرب الماء بعد الاستيقاظ مباشرة إلى تنقية القولون ما يسهل امتصاص العناصر الغذائية.

2- غسل الأمعاء

يساعد تناول كوب من الماء صباحا على معدة خاوية في تنظيم عمل الجهاز الهضمي وبالتالي تخليصه من النفايات المتراكمة بداخلة.

3- تعزيز المناعة

يعد الماء ضروريا للحفاظ على توازن السوائل بالجسم، كما أن شرب الماء على معدة فارغة يعزز من أداء الجهاز المناعي مما يساعد الجسم في مقاومة العدوى والأمراض.

4- علاج الصداع النصفي

يعاني معظم الناس من نوبات صداع متكررة بسبب نقص السوائل في الجسم، فالجفاف هو السبب الرئيسي لكافة أنواع #الصداع سواء كان صداع نصفي أو غيره، لذا فإن شرب الماء على معدة فارغة سوف يخلصك تماماً من الصداع المزعج.

5- فاتح للشهية

يساعد شرب الماء على معدة فارغة في فتح الشهية، الأمر الذي يجعلك تتناول أهم وجبة يومية ألا وهي وجبة الإفطار.

6- نضارة البشرة

يساعدك شرب الماء في الصباح على الحصول على بشرة نضرة ومشرقة، فالبقع الداكنة وغيرها من العيوب التي تظهر على الجلد تكون ناتجة عن تراكم السموم بالجسم، وهو الشيء الذي يخلصك منه كوب من الماء صباحاً قبل تناول الطعام.

7- تطهير القولون

يساعد تناول الماء على معدة خاوية في تنظيف القولون من السموم والنفايات المتراكمة بداخله مما يساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية المفيدة بكفاءة عالية.

8- زيادة الطاقة

إذا كنت تعاني من بطء في الحركة وقلة النشاط، فعليك بتناول كوب من الماء صباحاً لأنها تحفز خلايا الدم الحمراء على النمو بشكل أسرع مما يوفر الأكسجين للجسم بشكل جيد ويمنحك الطاقة اللازمة.

9- إنقاص الوزن

لا تحتوي المياه على أية سعرات حرارية وشربها على معدة فارغة يوفر للجسم فوائد لا حصر لها، كما أن شرب الماء على فترات متكررة سيبقي معدتك ممتلئة وسيكون لديك رغبة أقل في تناول الطعام، وهذا يساعد في زيادة معدل الأيض وحرق السعرات الحرارية بشكل أسرع.

10- صحة الشعر

تناول المياه على معدة فارغة يمنح شعرك جميع #الفيتامينات اللازمة للمحافظة عليه بشكل صحي، لأن إصابة الجسم بالجفاف تجعل الشعر جافًا وقابلا للتقصف والتساقط، لذا ينصح بأن تبدأ يومك بشرب كمية كافية من الماء لترطيب شعرك وجسمك.