10 نصائح للتخلص من الوزن الزائد بطرق بسيطة وفعالة

يشكو العديد من الأشخاص عن عدم قدراتهم على إتباع حمية غذائية ” ريجيم قاس ” للتخلص من الوزن الزائد الذي يعانون منه ومنهم من يبدأ بها ولا يستمر فيها .

ولذلك نقدم 10 نصائح سهلة وفعالة تساعد على التخلص من الكيلوجرامات الزائدة في الجسم واستعادة الرشاقة والتي تتمثل في :

1- تناول البروتينات وقت الفطور : حيث يوصي اختصاصيو التغذية بتناول البروتينات في وجبة الفطور مثل : البيض ومشتقات الحليب للإحساس بالشبع .

2- الحذر من الوحدات الحرارية المخفية : يعتقد البعض أن الوحدات الحرارية موجودة فقط في ألواح الشوكولاتة أو أكياس البطاطا المقلية ..ولكنها موجودة أيضا في السكر الذي نضيفه إلى القهوة والزيت الحريف مع البيتزا .. ولذلك يجب توخي الحذر من هذه الوحدات الحرارية المخفية التي تزيد الوزن دون الانتباه .

3- شرب المياه بعد كل وجبة : لا بد من شرب كوب كبير من المياه بعد انتهاء كل وجبة طعام .. فالمياه لا تملأ فقط المعدة وإنما تنشط أيضا بعض مساحات الدماغ المسؤولة عن الإحساس بالشبع .

4- مضغ الطعام جيدا : فكلما مضغنا الطعام بشكل جيد شعرنا بالشبع بصورة أسرع ولوقت أطول .

5- استخدام مادة الكروم للتقليل من استخدام السكر : تعد السكريات من الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن .. ومادة الكروم تعمل بالتزامن مع مادة الأنسولين وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم معدل السكر في الدم .. وعند حصول نقص في مستويات الكروم يتلاعب مستوى الأنسولين في الجسم ونعمد إلى التهام الأطعمة الغنية بالسكر .

ولذلك يمكن معالجة هذه المشكلة بتناول مكملات الكروم بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي .

6- المشي بعد تناول الطعام : يساعد على التخلص من الكيلوجرامات الزائدة في حال ممارسته بعد مرور 30 إلى 90 دقيقة على انتهاء وجبة الطعام .. حيث يكون جلوكوز الدم في أعلى مستوياته ومزود الطاقة الرئيسي للعضلات .. ولذلك يعد الطريقة الأفضل لتفادي تكديس الدهون والوحدات الحرارية .

7- التوقف عن تناول الطعام عند الساعة الثامنة مساءا : أظهرت الدراسات أنه كلما تأخرنا في تناول العشاء ارتفع مؤشر كتلة الجسم لدينا .. حيث يعمل الجسم على تخزين تلك الوحدات الحرارية على شكل دهون وكيلوجرامات فائضة .

8- اتناول الخضروات : الخضار والفاكهة تعمل على ملء المعدة وتجعلنا نشعر بالشبع مقابل عدد ضئيل من الوحدات الحرارية .. لكنها قد تكون أيضا سببا للوزن الزائد .. فلا بد من تناول تلك الخضار خلال الوجبات أو بمثابة وجبات وليس علاوة عليها للحد من كمية الوحدات الحرارية المستهلكة .

9- تصغير حصص الطعام : حيث تبين أن تصغير حصص الطعام كفيل بخفض كمية الطعام المستهلكة بنسبة 30 % تقريبا وهذه طريقة فعالة جدا للتخلص من الوزن الزائد .

10- عصير الليمون أو الخل : يوصي الأطباء بإضافة مقدار ملعقة أو ملعقتين من عصير الليمون أو الخل إلى الطبق المشتمل على سكريات للحد من ارتفاع معدل السكر في الدم بنسبة من 25 إلى 30 % تقريبا .