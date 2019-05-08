4 أطعمة جيدة تجنب العطش في وجبة السحور

خلال شهر رمضان المبارك، يتغير النظام الغذائي بشكل جذي لدى الجميع، ويصبح التركيز على وجبتين فقط، هما الإفطار والسحور.

ومع دخول الشهر الكريم مع الموجة الحارة هذا العام، يجب التأكيد على أهمية وجبة السحور التي تعطي الطاقة لباقي اليوم، ويجب أن تتكون من أطعمة ومشروبات تساعد على تجنب العطش.

صحيفة “اليوم السابع” المصرية نقلت عن مجلة “khaleejtimes” في التقرير التالي أهم العناصر التي يجب أن تحتوي عليها وجبة السحور.

أولًا: الأغذية الغنية بالبروتين:

مثل البيض، وهو غني بالبروتينات والمواد المشبعة التي تعطيك طاقة لباقي اليوم.

ثانيًا: الأطعمة الغنية بالألياف:

وجبة الشوفان غنية بالألياف ووجبة مثالية يحتاجها جسمك أثناء السحور؛ حيث تتحول الألياف القابلة للذوبان إلى “جل” في المعدة وتبطئ عملية الهضم؛ مما يساعد على خفض نسبة الكولسترول في الدم والجلوكوز في الدم؛ وهو ما يجعله وجبة مثالية للحفاظ على نشاطك خلال الصوم.

ثالثًا: الأغذية الغنية بالكالسيوم والفيتامين:

منتجات الألبان مصدر كبير للعديد من العناصر الغذائية، كوب واحد من اللبن الزبادي يتكون من 85٪ ماء، أو مشروب حليب الفانيليا والعسل لتعطيك شعور بالشبع والرطبة طوال اليوم.

رابعًا: الخضروات والفاكهة التى تحتوي على الماء:

مثل الخيار والبطيخ والشمام وغيرها من الخضروات والفاكهة التي تعطيك احتياجك من المياه طوال اليوم.

أطعمة عليك تجنب تناولها على السحور

المشروبات التى تحتوي على الكافيين:

تحتوي القهوة على مادة الكافيين التي تؤدي إلى الأرق، بالإضافة إلى ذلك تعمل على إدرار البول وتُشعرك بالعطش طوال اليوم.

الطعام المالح:

عدم التوازن في مستويات الصوديوم في جسمك يجعلك تشعر بالعطش الشديد أثناء الصيام؛ لذا حاول تجنب المكسرات المملحة والمخللات والأطعمة التي تحتوي على صلصة الصويا والأطعمة ذات المحتوى المرتفع من الملح.

الكربوهيدرات البسيطة أو المكررة:

هذه الأطعمة تدوم فقط من 3 إلى 4 ساعات وهي منخفضة العناصر الغذائية الأساسية مثل السكريات والدقيق الأبيض والمعجنات والكعك والكرواسان.