نشر موقع ” هيلث جارديز ” تقريرا عن بعض الحالات التي يمكن أن تتسبب في فقدان حاستي الشم والتذوق لدى صاحبها .

خاصة وبعد تداول عدد من الأبحاث الطبية أن فقدان حاستي الشم والتذوق عرضا من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

وتمثلت تلك الحالات الأربع في الآتي :

1- أمراض الجهاز العصبي والشيخوخة : تتسبب أمراض الجهاز العصبي بشكل مباشر في فقدان القدرة على تمييز الروائح ومن ثم فقدان حاسة الشم .. كما أن الشيخوخة تعتبر أحد العوامل المؤثرة على فقدان حاسة الشم أيضا .

2- الأدوية : بعض أنواع الأدوية مثل المضادات الحيوية ومضادات الهيستامين قد تفقد الشخص بشكل مؤقت حاسة الشم وتحديدا خلال فترة تناول الأدوية .

3- العلاج الإشعاعي والمواد الكيميائية : قد يؤدي استخدام العلاجات الإشعاعية في فقدان دائم لحاسة الشم .. وينطبق الأمر نفسه على المواد الكيميائية التي تؤدي إلى تلف أنسجة الأنف ومستشعرات الرائحة بشكل دائم .

4- التدخين : يؤثر التدخين على حاستي الشم والتذوق لكن يمكن للشخص استرجاع الحاستين من خلال الإقلاع عنه .