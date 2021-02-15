ارتفاع ضغط الدم أو ” القاتل الصامت ” كما يطلق عليه الأطباء لأنه يمكن أن يستمر لسنوات دون أن يلاحظ المريض أنه مصاب به هو مرض شائع يصيب العديد من سكان العالم .

وقد يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تلف الأوعية الدموية وما يصاحب ذلك من أمراض القلب وأمراض الكلى وحتى السكتة الدماغية وغيرها من المشكلات الصحية .

ومما يساعد في التغلب على هذا المرض هو إتباع نظام غذائي صحي .. ومن الأطعمة التي تعمل على خفض ضغط الدم المرتفع ما يلي :

1 – الرمان : يساعد عصير الرمان في خفض ضغط الدم المرتفع وتحسين مستوى الكوليسترول وتقليل اللويحات في الشرايين .

2 – الموز : يحتوي الموز على البوتاسيوم وهو معدن يلعب دورا حيويا في التحكم في ارتفاع ضغط الدم ويمكن أن يساعد في تقليل آثار الصوديوم ويخفف التوتر في جدران الأوعية الدموية .

3 – البروكلي : براعم البروكلي غنية بالمركبات التي تقلل من ضغط الدم فيحتوي البروكلي على المغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم .

4 – البنجر : وجود مستويات عالية من النترات الغير عضوية في جذر الشمندر يساعد على خفض ضغط الدم .

5 – الشوفان : يعتبر وجبة غنية بالألياف وقليلة الدهون ومنخفضة الصوديوم تساعد في التحكم في ضغط الدم .

6 – بذور الكتان : تحتوي البذور البنية على حمض ألفا لينولينيك والقشور والببتيدات التي يمكن أن تكون مفيدة في ارتفاع ضغط الدم .