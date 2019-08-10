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9 مظاهر لإصابة الرجال بـ” اكتئاب ما بعد الولادة ” !!

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الرجال يشعرون بالاكتئاب بدرجات متفاوته والأغلب يتجنب الشكوى (اليوم)

أعلنت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب أن اكتئاب ما بعد الولادة لا يقتصر على الأمهات فقط  بل إنه قد يصيب الآباء أيضا .

وأشارت إلى الأعراض التي قد يشعر بها الآباء مثل : الحزن أو الإرهاق أو التعب الشديد أو القلق أو تغيرات في أنماط الأكل والنوم المعتادة .. وهي الأعراض نفسها التي تظهر على الأمهات في حالة الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة .

بالإضافة إلى عدم الاكتراث والأرق والتهيج والنفور الجنسي وتقلب الحالة المزاجية .

وأشارت الرابطة الألمانية أن هذه الأعراض لا تحدث عادة بعد الولادة مباشرة ولكنها تظهر تدريجيا ولا تختلف عن حالات الاكتئاب الأخرى .

وأفادت بأن حالات الاكتئاب لدى الآباء عادة ما تكون أقل وطأة مقارنة بالأمهات .

وأشارت الدراسات إلى أن من أسباب إصابة الآباء باكتئاب ما بعد الولادة هو إنخفاض مستوى هرمون التستوستيرون لدى الرجال أثناء فترة حمل المرأة وإذا كانت المرأة تعاني من اكتئاب ما بعد الولادة فإن خطر إصابة الأب بهذا الاكتئاب تزداد تبعا لذلك .

ونصح الأطباء الألمان الآباء بالتحدث مع زوجاتهم حول هذه المشكلات في الوقت المناسب أو طلب المشورة الطبية من المتخصصين .

 

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