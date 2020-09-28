قطّارة عقار “بروبوفول” التي تحمل آثار دماء مغني البوب العالمي الراحل ​مايكل جاكسون​ وكانت في ذراعه على فراش الموت، معروضة للبيع في مزاد ضمن مقتنيات أخرى من ممتلكات السيد جو جاكسون والد مايكل.

وقالت مارشا ستيورات ابنة عم مايكل إنها أخذت قطارة المحلول الوريدي من غرفته بعد مرور أيام على وفاته وذلك خلال زيارة برفقة والده جو جاكسون، وأضافت أن القطارة الوريدية كانت تحتوي على سائل ناصع البياض ذاب تماماً بعد مرور فترة من الوقت.

ويأمل أحد خبراء تذكارات لاس فيغاس جني 2500 دولار على الأقل مقابل كيس المغذي، الذي استخدمه مايكل وأشرف على إعطاءه إياه الدكتور كونراد موراي في يونيو 2009.

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