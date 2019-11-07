آخر أمنيات هيثم أحمد زكي : ” أعمل فرح أفرح خطيبتي وعمرو دياب يغني فيه “

كشفت ” رباب إبراهيم ” خبيرة الدعاية وأحد أصدقاء الفنان الراحل ” هيثم أحمد زكي ” عن آخر أمنياته والتي تحدث عنها مؤخرا معها .

فنشرت رباب إبراهيم عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” تفاصيل الحوار الذي دار بينهما عن استعداده لإقامة حفل زفافه على خطيبته ” إنجي سلامة ” .

فكتبت : ” انا هاتجوز قريب يا رباب هاتعمليلي ايه في فرحي هاتقفي جنب اخوكي .. عايز اعزم اصحابي القريبين مش هاعمل فرح كبير قوي بس عايز اعمل حاجة حلوة لخطيبتي .. انا بحبها تعبت معايا واستحملت و هاروح ل عمرو دياب و أقوله أنا ابن حبيبك أحمد زكي هاتغني في فرحي ” .

وعن صدمتها وحزنها برحيل هيثم أحمد زكي قالت : ” مذهوله مش مصدقة ومش شايفة غير براءة وشك وضحكتك وطيبه قلبك .. ربنا يرحمك ويغفرلك ” .