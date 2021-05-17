كشفت الفنانة ” نهال عنبر ” في تصريحات صحفية لها عن تطورات الحالة الصحية للفنان ” سمير غانم ” وزوجته الفنانة ” دلال عبد العزيز ” والتي أثارت قلق متابعيهم ومحبيهم بعد تواجدهما في المستشفى لمدة تقارب الشهر .

فقالت نهال عنبر أن الوضع الصحي لسمير غانم مستقر بالوقت الحالي ولكنه لايزال حرجا ويتواجد داخل غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج والعناية اللازمة خاصة بعد إصابته بنوبة تنفسية في صدره استدعت وضعه على جهاز التنفس الصناعي .

وعن الفنانة دلال عبد العزيز أشارت إلى أن حالتها الصحية مستقرة ولا تزال تحت الرعاية الطبية وتخضع للعلاج .

وطالبت الفنانة نهال عنبر الجمهور بالدعاء لهما أن يتم شفاءهما ويعودا إلى بيتهما سالمين في القريب العاجل .