كشف المخرج ” عمرو عرفة ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” عن تطورات الحالة الصحية للفنان ” خالد النبوي ” وذلك بعد نقله إلى المستشفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد .

فكتب عمرو عرفة في تغريدته : ” لما سمعت صوته مصدقتش لأني عارف إنه في العناية المركزة قالي أنا الحمد لله كويس وأنت أول واحد بكلمه ” .

وتابع : ” الفرحة مكنتش سايعاني ومتخافش أنا هبقي كويس وهنرجع نصور قولتلوا مش مهم التصوير المهم صحتك .. خايف علي شغله في وسط مرضه .. حبيبي يا خالد ” .

كما خرجت الفنانة ” نهال عنبر ” وعضو نقابة المهن التمثيلية بتصريحات لها أكدت من خلالها عن ما أعلنته زوجة الفنان خالد النبوي بخروج الأخير من العناية المركزة وتواجده بغرفة عادية .

وأضافت نهال عنبر بأن حالته الصحية في تحسن كبير ووضعه مستقر مع بدء تجاوبه مع البروتوكول العلاجي الذي وضعه له الفريق الطبي المعالج بعد تأثره بمضاعفات فيروس كورونا .