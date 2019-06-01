آسر ياسين عن صورة بطاقته : ” الراجل مش بحلاوته .. الراجل بصورة بطاقته “

نشر الفتان آسر ياسين على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” صورة لبطاقته الشخصية ليكشف عن صورته فيها .

معلقا ” الراجل مش بحلاوته ولا وسامته ، الراجل بصورة بطاقته ” .

وجاءت تعليقات متابعيه تتغزل في جمال الصورة اكثر ولاقت تفاعلا كبيرا .

وجاء نشر الصورة بعد إعلان آسر ياسين عن تحدي جديد في حين حصوله على 2000 إعجاب سينشر صورة بطاقته الشخصية .. وكانت النتيجة تخطي عدد الإعجابات بالمنشور ال 2000 إعجاب مما اضطر آسر إلى تنفيذ وعده .

وجاء الفنان ” محمد هنيدي ” ليرد على صورة بطاقة آسر ياسين حيث نشر هو الآخر صورة بطاقته الشخصية دون تعليق ليرد عليه آسر ياسين مغردا : ” شفت اتلطيت معايا إزاي ” .