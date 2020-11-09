نشر الفنان المصري ” آسر ياسين ” مقطع فيديو عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري وهو يختبر إصابته بفيروس كورونا المستجد خاصة بعد إعلان عدد من الفنانين عن إصابتهم بالفيروس عقب عودتهم من مهرجان الجونة السينمائي .

وظهر آسر ياسين في مقطع الفيديو وهو يأكل ” بصلة ” مشيرا إلى إنه لا يتذوق طعمها ويسأل حول إن كان فقدانه لحاسة التذوق تعني إصابته بالفيروس .

وأشار في تعليقه على الفيديو إنه بانتظار نتيجة التحليل الخاص بالفيروس فكتب قائلا : ” التحليل لسه مطلعش بس البصلة مالهاش طعم .. يبقى إيه كورونا ؟ ” .