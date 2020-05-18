أستطاع الفنان المصري “آسر ياسين” أن يحوز شعبية كبيرة في هذا الموسم الرمضاني من خلال مشاركته بشخصية “عمر” في مسلسل “بـ 100 وش”، حيث لفت إليه الأنظار بأسلوبه وطرافته، وجاذبيته في مشاهد الحب والرومانسية مع الفنانة نيللي كريم التى تجسد شخصية”سكر”.

الأمر الذي جعل بعض النشطاء يقوموا بنشر صوره قديمة له، يرجع تاريخها إلي 15 عام تقريباً، قبل ان يحظي الفنان بشهره واسعة، حيث كان شكله مختلف كثيرا عن ماهو عليه الآن، وبشكل كبير تداولت منصّات التواصل الإجتماعي تلك الصورة التى تحمل تعليق ساخر :”شوجر التموين”.

ليتفاجأ الجمهور بالفنان آسر ياسين يقوم بإعادة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” وأرفقها بالتعليق الساخر:”أما الواحد كان وسيم بشكل زمان.. شوجر القصب”.

أما الواحد كان وسيم بشكل زمان

شوجر القصب https://t.co/em1oKkSv4z — Asser Yassin (@AsserYassin) May 17, 2020

يُذكر أن الفنان آسر ياسين يشارك في بطولة مسلسل “بـ 100 وش”مع الفنانة نيللي كريم، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

ويجسد آسر فيه شخصية “عمر” الذي يعيش في منطقة راقية مع والدته بعدما نصب والده عليها وأخذ كل أملاكها وتركها مع أبنهما الوحيد، الذي كبر و أصبح نصّاب مثل والده، إلي أن يلتقي بـ”سكر” التى تجسد دورها الفنانة نيللي كريم، حيث تبدأ عمليات نصب من نوع آخر وتتوالى الأحداث، التي باتت محيرةً للجمهور الذي يرى بعضه أنه ربما يريد إيقاعها في شباكه من أجل النصب عليها وسرقة أموالها، خاصةً وأنه ظل يتقرب منها ويغازلها حتى وافقت ووقعت في حبه وطلب يدها من والدتها، ليقوما بالتخطيط لعملية نصب جديدة على صديقه الذى تزوج حبيبته ويمتلك أموالا كثيرة.