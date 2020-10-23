فاجأ الفنان المصري آسر ياسين، الجمهور بظهور أولاده معه لأول مرة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي، والذي انطلقت دورته الرابعة اليوم وتستمر حتى 31 أكتوبر الجاري.









وقال آسر ياسين، في تصريحات تلفزيونية، إنه حرص على أن يحضر أبناءه على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة، موضحًا أن من حضر معه برفقة زوجته هما ابناه “طاهر وأمين”، معقبًا: “دول أولادي وفي (زين) بس سيبناه عشان عنده 6 شهور مينفعش يحضر طبعًا”.

وأضاف آسر ياسين قائلًا: “بالنسبة لي بعتبر وجود ولادي ذكرى لطيفة وكما ليهم لما يقولوا أنا مشيت مع بابي ومامي على الريد كاربت ودي حاجة بالنسبة لي أنا هكون مبسوط بيها جدًا”.

وعن مشاركته كعضو لجنة تحكيم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة والتي تضم 16 فيلمًا، قال آسر ياسين، إن تجربته مع لجنة التحكيم مسؤولية كبيرة وشرف له أن يكون عضو لجنة تحكيم، مبينًا أنه لا يشارك في لجنة التحكم لأول مرة وله تجارب سابقة بينها مهرجان دبي السينمائي، معقبًا: “أتمنى الأفلام تكون على المستوى المنتظر”.

وبشأن مسلسل “بـ100 وش” والقرار النهائي بشأن وجود جزء ثانٍ من عدمه في رمضان المقبل، قال آسر ياسين: “خدنا قرار إنه يبقى فيلم سينما خلاص، وده هتيصرف عليه كويس وهندخل التصوير قريب ووحشاني المجموعة بتاعة كلها في المسلسل”.

وحظي ظهور أبناء آسر ياسين على إعجاب العديد من المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي حيث أبدوا إعجابهم بهذا الظهور، وجاء في التعليقات: “ربنا يحافظ عليهم ويخليهوملوا”، و”الجميل بزيادة”، و”حلو أوي”.