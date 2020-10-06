نشر الفنان المصري ” آسر ياسين ” صورة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” برفقة جده الراحل اللواء أركان حرب ” فؤاد ياسين ” احتفالا بذكرى نصر حرب أكتوبر .

وظهر آسر ياسين في الصورة وهو طفلا وجده يحمله وكتب في تعليقه عليها : ” ألف رحمة ونور عليك يا جدي الحبيب اللواء أركان حرب/ فؤاد ياسين رئيس عمليات حرس الحدود أثناء حرب الكرامة ” .

وتابع : ” تحية لكل جنودنا البواسل وعائلاتهم وأبنائهم لما يقدمونه من دماء لحفظ سلامنا ووطننا .. نصر أكتوبر .. تحيا مصر .. حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم‬ ” .

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