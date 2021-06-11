وجّهت الفنانة المصرية آمال ماهر رسالة شكر إلى جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كاشفة مرورها في “أضعف لحظات حياتها وأكبر إبتلاءاتها”.

وكتبت: “جمهوري العزيز، ربنا وحده عالِّم مساندتكم ليّا ودعمكم تأثيره عليا كان عامل إزاي في أسوء ظروف عدت عليّا في حياتي”.

وتابعت: “لو أقدر أروح لكل إنسان و إنسانة أشكرهم بنفسي مش هتأخر. ربنا جعلكم سبب يقويني في أضعف لحظات حياتي وأكبر إبتلاءات حياتي”.

وأضافت: “ربنا كريم وقوي وجبار وهو المُعز والمُذل، كلي إيمان بإن لو الكون كله إجتمع علشان ينفعوا أو يضروا إنسان مش هينفعوه أو يضروه إلا بما كتبهُ الله له”.

وقالت: “كل اللي طلباه منكم دعواتكم في صلاتكم في المساجد و الكنائس”.

وأردفت بقولها: “الشكوىٰ لغير الله مذلة ، ولله فقط بـ أُقدم شكوتي، و من الله فقط أنتظر الفرج والجبر والنصر وجزاء الصبر والإحتساب على كل ما يعلمهُ الله ، حسبي الله فهو نعم المولىٰ ونعم النصير، اللهم لك الحمد على كل شئ اللهم لك الحمد في الضراء قبل السراء.. فكل قدرك وقضائك خير يا رب”.

واختتمت كلامها: “هيفضل حبكم ودعمكم أعظم وأهم منحة من الله منحني بيها في أكبر محنة في عمري كله… وأي تماسك أو صلابة أنا فيها سببها سند ربنا اللي سندهولي بيكم … دعواتكم”.