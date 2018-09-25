آمال ماهر تتحدث عن تعرضها لحرب من فترة طويلة… فهل قصدت ال الشيخ؟

بعد تعرّض حسابها في “تويتر” للقرصنة أمس خرجت الفنانة المصرية آمال ماهر عن صمتها وأعلنت في حسابها عبر “فايسبوك” أنها “تتعرّض لحرب منذ فترة طويلة وتتلقى تهديدات هي وعائلتها”، مشيرة إلى أنه تم إقفال صيدلية شقيقها بعد إقفال الستوديو الخاص بها.

وأشارت ماهر في منشور آخر إلى أن حسابات مزيّفة كثيرة تتداول أخباراً تفيد بأنها تلقّت هدايا ولكنها ستنشر فيديواً توضّح فيه من الذي أخذ تلك الهدايا، مضيفةً أن الهدف من الحرب التي شنت ضدها إجبارها على أن تكون في مكان لا تريده وأنها فتاة مصرية ترفض الخطأ وترفض أن تنحني لأحد مهما حصل.

ورغم أن الفنانة المصرية لم تذكر من وراء الحرب والتهديدات، إلا أن متابعيها انهالوا بالتعليقات التي تؤكد أن تركي آل الشيخ وراء ذلك وأطلقت حملة الكترونية بعنوان “ادعم امال ماهر” لمساندتها ضد ما تتعرض له من تهديد هي وعائلتها.