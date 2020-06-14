قبل حفلها الغنائي بعدة ساعات، نشرت المطربة المصرية “آمال ماهر” عبر حسابها الرسمى بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة لها أرادت أن تُشعل بها حماس جمهورها فكتبت، لهم: “معادنا بكرة…جاهزين؟”، لتتفاجأ بالعديد من التعليقات التى تسأل عن سر تغير ملامح وجهها، حيث أنها ظهرت في تلك الصوره بملامح مختلفة كثيراً، جعلت التعرف عليها صعباً.

وتفاعل المتابعين بشدة مع تلك الصورة، فأخذ الكثيرون يتساءلون ما سر تغير ملامحها بهذا الشكل المفاجئ؟ هل الفوتوشوب جعلها مختلفة؟ أم أنها خضعت لعملية تجميلية غيرت من شكلها المعتاد؟ وجاءت تعليقات المتابعين متباينة، حيث كتبت لها إحدى المتابعات: “شو عامله بحالك؟ كتير متغير شكلك ما عرفتك”، وكتب لها آخر: “جاهزين بس أنتِ مين؟”.

يُذكر أن الفنانة آمال ماهر أحيت الحفل الغنائي مساء يوم الجمعة، أمام سفح الأهرامات، عقبه تصدرها قائمة الأكثر رواجاً على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، و استمر هذا الحفل حوالى ساعتين إلا ربع الساعة، قدمت آمال خلاله العديد من الأغاني الخاصة بها، ويعد هذا الحفل هو الأول من نوعه الذي يتم بثه على الهواء مباشرة منذ بداية أزمة “كوفيد 19 – كورونا”، وقد تم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين العازفين في تصميم المسرح.