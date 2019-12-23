“آه منك يا رولا”.. رولا يموت تثير حيرة المتابعين وتكشف عن صدرها بطريقة مثيرة

غابت ​رولا يموت​ عن مواقع التواصل لفترة طويلة تقارب الـ ثلاثة أشهر وذلك على غير عادتها لتعود وتطل على متابعيها بصورة مثيرة لها كما العادة.

وظهرت رولا مرتدية حمالة صدر زهرية فيما بدا صدرها منها بشكل مثير حتى أنه ظهر أكبر حجماً من قبل ما أثار حيرة المتابعين ما إذا كانت قامت بتكبيره خلال هذه الفترة.

وأعلنت رولا أنها تحضر قريباً لأغنية جديدة بعنوان :”آه منك يا رولا” وفق ما جاء في تعليقها على صورتها فكتبت:”بحبكم واشتقتلكم كثيرا”

أنا أنثى، آه منك يا رولا… قريبا”.

ونالت الصورة عدداً كبيراً من علامات الإعجاب والتعليقات.

إشارة إلى أن آخر ما نشرته رولا عبر صفحتها يعود إلى 20 من أيلول سبتمبر عبر صورة أظهرتها عارية بالكامل وهي جالسة على كرسي خشبي.