نشرت الدمية الشهيرة ” أبلة فاهيتا ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام مقطع فيديو أعلنت من خلاله عن موعد إنطلاق المسلسل الدرامي الأول له والذي يحمل إسم ” دراما كوين ” والمقرر عرضه يوم 15 مارس على منصة نتفليكس .

وتضمن مقطع الفيديو البرومو الخاص بالمسلسل الذي يتكون من 6 حلقات ويشارك في بطولته أبناء أبلة فاهيتا ” كارو وبودي ” بالإضافة إلى كلا من الفنانين : باسم سمرة ودنيا ماهر وزينة منصور ورحاب حسين وأسامة عبد الله .. ومن إخراج خالد مرعي وتأليف أبلة فاهيتا بمشاركة محمد الجمل وجورج عزمي ودينا ماهر ومحمود عزت .

وتدور أحداث مسلسل دراما كوين حول أن أبلة فاهيتا تجد نفسها طريدة العدالة وهو الأمر الذي اضطرها لأن تفترق عن طفليها كارو وبودي وتسعى للم شمل العائلة وسط مشاهد مليئة بالدراما الكوميدية الحافلة بالإثارة والأكشن .