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أبلة فاهيتا في أحضان عمرو يوسف: “سامحيني يا كندة”!

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أبلة فاهيتا في أحضان عمرو يوسف

أبلة فاهيتا في أحضان عمرو يوسف

أعلنت الدمية “أبلة فاهيتا” عن ضيف ثاني حلقات برنامجها “من الدوبلكس” الذي يعرض عبر قناة ON.

نشرت فاهيتا عبر حسابها على انستغرام صورة لها ظهرت فيها في أحضان الفنان المصري عمرو يوسف، وكتبت موجهة كلامها إلى زوجته الفنانة كندة علوش قائلة “سامحيني يا كندة”، معلنة أنه ضيف حلقتها.

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أنا وعموري الليلة دي لايف من #الكوارنطينا الساعة ١١ علي @ontv … سامحيني يا كندة.. @amryoussefofficial @kindalloush

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يشار إلى أن مطرب المهرجانات حسن شاكوش حل ضيفا على أولى حلقات البرنامج التي عرضت أمس، وقدم مع فاهيتا مجموعة من الأغنيات.

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