أبلة فاهيتا في أحضان عمرو يوسف: “سامحيني يا كندة”!

أعلنت الدمية “أبلة فاهيتا” عن ضيف ثاني حلقات برنامجها “من الدوبلكس” الذي يعرض عبر قناة ON.

نشرت فاهيتا عبر حسابها على انستغرام صورة لها ظهرت فيها في أحضان الفنان المصري عمرو يوسف، وكتبت موجهة كلامها إلى زوجته الفنانة كندة علوش قائلة “سامحيني يا كندة”، معلنة أنه ضيف حلقتها.

يشار إلى أن مطرب المهرجانات حسن شاكوش حل ضيفا على أولى حلقات البرنامج التي عرضت أمس، وقدم مع فاهيتا مجموعة من الأغنيات.