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أبناء عمرو دياب يحرجونه.. وهذا رد فعل زينة عاشور!

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عمرو دياب

وضع ابنا الفنان عمرو دياب والدهما في موقف محرج بعد أن أعلنا الاحتفال بعيد ميلادهما دون أن يقوم “الهضبة” بتهنئتهما كما اعتاد كل عام، وهو الأمر الذي جعل عمرو يتصدر التريند على تويتر ويوتيوب بعد أن كثر البحث عن الاحتفال بميلاد نجليه.

ولم يكن عمرو دياب في السنوات الماضية ينسى مطلقاً أو يتجاهل أبداً تهنئة أبنائه بأعياد ميلادهم.

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Happyyyyy birthday my love ♥️♥️ u are both getting too old for me now!!!!! 😂 love you both beyond

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وربط البعض شائعات الخلاف بين عمرو دياب وزوجته زينة عاشور ورفض أولادهما علاقة والدهم بالفنانة دينا الشربيني، والتي لم يعلن حتى الآن طبيعتها بالضبط، وما إذا كانت زواجًا أم حبًا، بتجاهل الهضبة تهنئة كنزي وعبدالله، نتيجة الفتور في العلاقة بينه وبينهم وهجومهم عليه لهذا السبب.

بدورها، نشرت زينة عاشور صورة مجمعة لتوأمها كنزي وعبد الله عبر حسابها على إنستغرام لتحتفل بميلادهما سويا وعلقت عليها قائلة: “عيد ميلاد سعيد يا حبي، كل منكما أكبر مني الآن، أحبكما”. بينما علقت جنا شقيقتهما قائلة: “عيد ميلاد سعيد يا شباب”.

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